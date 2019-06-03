В Кыштыме разыскивают мужчину, который скрылся с места аварии Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: ГИБДД информирует 0 Фото предоставлено отделом ГИБДД города Кыштыма Как сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, 23 мая к столовой радиозавода подъехал автомобиль Toyota Corolla предположительно серебристого цвета. Водитель зашёл в столовую, а в это время машина покатилась вперёд и въехала в припаркованный рядом авто Citroen C4. По записям с камер видеонаблюдения видно, как владелец Toyota вышел из здания и уехал. На машине повреждена левая передняя часть. Очевидцы ДТП или кыштымцы, располагающие информацией о местонахождении нарушителя, могут позвонить в полицию по телефонам: 8 (351-51) 4-46-31, 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить