В Кыштыме разыскивают мужчину, который скрылся с места аварии

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: ГИБДД информирует

Фото предоставлено отделом ГИБДД города Кыштыма

Как сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, 23 мая к столовой радиозавода подъехал автомобиль Toyota Corolla предположительно серебристого цвета.

Водитель зашёл в столовую, а в это вре­мя машина покатилась вперёд и въехала в припаркованный рядом авто Citroen C4.

По за­писям с камер видеонаблю­дения видно, как владелец Toyota вышел из здания и уехал. На машине повреж­дена левая передняя часть.

Очевидцы ДТП или кыштым­цы, располагающие инфор­мацией о местонахождении нарушителя, могут позвонить в полицию по телефонам: 8 (351-51) 4-46-31, 8 (351-51) 4-46-61 или 02.