В Кыштыме подросток устроил гонки с полицейскими

Автор: КР от Сегодня, 17:28 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в Кыштыме экипаж дорожно-патрульной службы устроил погоню за автомобилем ВАЗ 2109.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, автоинспекторы подали водителю знак остановиться. Причиной этого стало нарушение правил тонировки машины. Лобовые и передние стёкла были затемнены с превышением допустимого уровня.

Однако водитель промчался мимо. Пытаясь скрыться от полицейских, он на высокой скорости проезжал по пешеходным переходам и сворачивал с одной улицы на другую. К счастью, никто не пострадал.

На улице Свердлова, 115 автоинспекторы остановили машину. При этом водитель выбежал из неё и пустился наутёк, но вскоре его задержали.

Им оказался 17-летний житель Кыштыма. Водительских прав у него нет, поэтому он и решил скрыться от ДПС. Нарушителя передали родителям, которым и принадлежит автомобиль.

Составлены протоколы по статьям 12.7 и 12.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Несовершеннолетнему грозят штрафы от пяти до 15 тысяч рублей и от 500 до 800 рублей соответственно.