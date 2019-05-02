В Кыштыме за нарушения при содержании дорог выписаны штрафы на сумму более полумиллиона рублей

Автор: КР от Вчера, 14:00 Категория: ГИБДД информирует

По решению мирового судьи судебного участка №1 города Кыштыма министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области оштрафовано по части 1 статьи 12.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Ведомство не соблюдает требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Речь идёт о дорожных участках Кыштым – Тайгинка – Сайма, Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты, Кыштым – Южная Кузнечиха – станция Маук.

– На этих участках отсутствуют освещение, сигнальные столбики, дорожные знаки, тротуары, – сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора кыштымского отдела ГИБДД Станислав Беляев.

К примеру, только на дороге Кыштым – Тайгинка – Сайма, протяжённостью более 14 километров, требуется установить около 400 дорожных знаков. Столько же знаков не хватает и на других двух участках.

В судебном заседании представитель министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области пояснил, что работа не выполнена по вине подрядчика.

Однако заключение государственного контракта с подрядчиком не освобождает ведомство от ответственности, поскольку контроль за выполнением работы возложено на министерство.

В итоге за нарушение в содержании автодороги Кыштым Тайгинка – Сайма назначен штраф в 200 тысяч рублей. По столько же придётся выплатить за несоблюдение безопасности движения на участке Кыштым – Южная Кузнечиха – станция Маук и Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты.

Всего – 600 тысяч рублей.