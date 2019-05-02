В Кыштыме водителей обяжут снять тонировку с автомобилей

Автор: КР от Вчера, 10:52 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня внимание экипажей дорожно-патрульной службы в Кыштыме будет приковано к автомобилям, затонированным с превышением нормы.

Если лобовые и передние боковые стёкла затянуты тёмной плёнкой, пропускающей менее 75 процентов света, водителям придётся снять тонировку и заплатить штраф 500 рублей.

Если автовладелец ранее уже попадался в поле зрения ДПС за данное правонарушение, но снова затемнил стёкла машины, его ждёт арест до 15 суток.

– С начала года в Кыштыме за тонировку привлечены к ответственности 83 водителя, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД в Кыштыме Бэлла Завалий. – За этот же период 68 водителей попались на том, что не уступили дорогу пешеходам в установленных местах. Сегодня автоинспекторы будут дежурить и вблизи пешеходных переходов.

Водителям, которые игнорируют правила проезда пешеходных зон, грозят штрафы от 1500 до 2500 рублей.