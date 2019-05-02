В Кыштыме собраны предложения от жителей по обустройству пешеходных переходов и тротуаров

Автор: КР от Вчера, 17:20 Категория: ГИБДД информирует

В рамках масштабной недели безопасности сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами из детских садов № 5 и 24, а также из школ № 2 и 13 провели акцию «СохраниЖизнь! #Выскажись!».

В торговом комплексе «Радуга» местные жители могли оценить главные риски своего передвижения по дорогам Кыштымского округа и изложить предложения по изменениям тех или иных участков дорожного движения.

Набралось около 30 обращений. К примеру, не хватает пешеходного перехода у магазина «Визит» на улице Ленина. Необходимость в нём увеличилась после открытие торгового комплекса «Радуга».

Кроме того, высказаны жалобы на плохое освещение у пешеходного перехода вблизи магазина «Магнит» на улице Республики, 3. Жителей беспокоит активное движение в районе пиццерии «Перчик» на Ленина, 6. Водители не

соблюдают скоростной режим в жилой зоне.

Также, из-за большой скорости автомобилей, пешеходы попросили рассмотреть возможность строительства тротуара от магазина «Молния» до магазина «Урал» на улице Калинина.

– Все предложения переданы для изучения в кыштымский отдел ГИБДД, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Бэлла Завалий.