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В Кыштыме большегруз зацепил подростка

Автор: КР от Вчера, 11:04 Категория: ГИБДД информирует

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Это произошло на улице Механическая. По словам водителя автомобиля Man, он снизил скорость, чтобы пропустить подростков, которые переходили дорогу.

 

Однако, возобновив движение, не учёл габариты большегруза и прицепом зацепил за одежду 13-летнего ученика десятой школы.

 

– Подросток не смог устоять на месте и у него была травмирована правая стопа,  – сказала сайту «КР»  инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Водитель предложил отвезти школьника в больницу, но тот отказался. Позже он всё-таки обратился к врачу.

 

Составлен протокол по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

 

После лечения подростка в ходе экспертизы будет установлена степень тяжести причинения вреда его здоровью. От этого будет зависеть, какое наказание понесёт водитель.

 

Ему 47 лет. Он житель Кыштыма, работает в «Энергосталь» (Челябинск).  

 

 


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  • Вчера, 16:35
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По хорошему подросток виноват сам! В этом (сюдя по фото)месте нет пешеходного перехода. Зачем водитель его пропускал, не понятно.
 
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