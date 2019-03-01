В Кыштыме большегруз зацепил подростка

Автор: КР от Вчера, 11:04 Категория: ГИБДД информирует

Это произошло на улице Механическая. По словам водителя автомобиля Man, он снизил скорость, чтобы пропустить подростков, которые переходили дорогу.

Однако, возобновив движение, не учёл габариты большегруза и прицепом зацепил за одежду 13-летнего ученика десятой школы.

– Подросток не смог устоять на месте и у него была травмирована правая стопа, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Водитель предложил отвезти школьника в больницу, но тот отказался. Позже он всё-таки обратился к врачу.

Составлен протокол по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

После лечения подростка в ходе экспертизы будет установлена степень тяжести причинения вреда его здоровью. От этого будет зависеть, какое наказание понесёт водитель.

Ему 47 лет. Он житель Кыштыма, работает в «Энергосталь» (Челябинск).