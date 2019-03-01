В Кыштыме большегруз зацепил подростка Автор: КР от Вчера, 11:04 Категория: ГИБДД информирует 0 Это произошло на улице Механическая. По словам водителя автомобиля Man, он снизил скорость, чтобы пропустить подростков, которые переходили дорогу. Однако, возобновив движение, не учёл габариты большегруза и прицепом зацепил за одежду 13-летнего ученика десятой школы. – Подросток не смог устоять на месте и у него была травмирована правая стопа, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Водитель предложил отвезти школьника в больницу, но тот отказался. Позже он всё-таки обратился к врачу. Составлен протокол по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ. После лечения подростка в ходе экспертизы будет установлена степень тяжести причинения вреда его здоровью. От этого будет зависеть, какое наказание понесёт водитель. Ему 47 лет. Он житель Кыштыма, работает в «Энергосталь» (Челябинск). Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Альтернатива Вчера, 16:35 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций По хорошему подросток виноват сам! В этом (сюдя по фото)месте нет пешеходного перехода. Зачем водитель его пропускал, не понятно. +2