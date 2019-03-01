В Кыштыме столкновения автомобилей произошли с интервалом в одну минуту

Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в Кыштыме, как и во многих городах Челябинской области, из-за сильного снегопада усложнилась ситуация на дорогах. С раннего утра происходили аварии и заторы, в том числе с участием большегрузов.

В 7:50 на улице Республики, 93 столкнулись три автомобиля. Сотрудница Пенсионного фонда ехала за рулём Daewoo Matiz и не справилась с управлением. Произошло столкновение с ВАЗ 2114, которым управлял 20-летний житель Кыштыма.

Через минуту к ним присоединилась 49-летняя домохозяйка на Renault. Не успев предпринять манёвр, она въехала в Daewoo Matiz.

На машинах повреждены передние и задние бамперы. Никто не пострадал.

– Вчера на дорогах происходили и другие аварии, но в Госавтоинспекции было зарегистрировано только одно дорожно-транспортное происшествие – на улице Республики, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – С введением в нашей стране европротоколов водители могут урегулировать ДТП самостоятельно. Достаточно заполнить бланк и обратиться в страховую компанию.