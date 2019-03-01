В Кыштыме жильцы многоэтажных домов ополчились против водителей

Автор: КР от Вчера, 14:46 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня во дворах многоэтажных домов на улице Челюскинцев, что расположены напротив старого кладбища, был проведён рейд по пресечению проезда автомобилей через жилую зону.

Поводом послужили жалобы от местных жителей на то, что в часы пик водители объезжают дорожные заторы по дворам, где установлен знак «Жилая зона». Зачастую они едут на высокой скорости, что угрожает безопасности как детей, так и взрослых.

– По правилам дорожного движения, сквозное движение через дворовую территорию запрещено, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Но около восьми часов утра начинается активное движение в сторону радиозавода и Озёрска и происходят заторы на железнодорожном переезде. Так водители пытаются быстрее проехать в сторону улицы Ленина и обратно.

Чтобы провести с водителями профилактическую работу, к инспекторам ГИБДД присоединились 15 жителей. Они тоже беседовали с автовладельцами.

Многие из них заезжали во двор, но, увидев сотрудников ГИБДД, разворачивались и уезжали обратно.

В итоге было составлено пять протоколов по статье 12.25 Кодекса об административных правонарушениях. Каждому из водителей придётся заплатить штраф – полторы тысячи рублей.