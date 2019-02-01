В Кыштыме водитель прятался от инспекторов ГИБДД на заднем сиденье автомобиля

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники Госавтоинспекции дежурили на четвёртом километре дороги Озёрск-Кыштым и заметили, как из леса выезжает машина ВАЗ-217030. Однако водитель, увидев их, задним ходом медленно поехал обратно.

– Инспекторы поехали за ним и увидели, как мужчина перелез с переднего сиденья на заднее, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Когда они подошли к нему, автомобилист, с признаками опьянения, стал уверять, что является пассажиром, а водитель вышел. Документы он отказался предоставить. Но при досмотре автомобиля их нашли и изъяли.

Мужчину доставили в центральную городскую больницу для медицинского освидетельствования, но он отказался от него и настаивал на том, что машина ему не принадлежит и он не знает, куда ушёл водитель.

Однако по документам он и является владельцем автомобиля. Мужчине 30 лет, он житель Кыштыма, нигде не работает. Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее его уже лишали прав. Очередной суд назначен на 14 марта. Машину поместили на штрафстоянку.