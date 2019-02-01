В Кыштыме госавтоинспекторы проведут очередной рейд Автор: КР от Сегодня, 12:23 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня во второй половине дня ГИБДД Кыштыма проведёт рейд по выявлению водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам. Экипажи ДПС будут стоять на улице Карла Либкнехта. С начала года к административной ответственности по данному виду правонарушений привлечено 14 водителей. Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, по статистике, пешеходы нарушают Правила дорожного движения чаще, чем автомобилисты. С января штрафы выписаны 58 жителям нашего города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить