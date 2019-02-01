В Кыштыме госавтоинспекторы проведут очередной рейд

Автор: КР от Сегодня, 12:23 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня во второй половине дня ГИБДД Кыштыма проведёт рейд по выявлению водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам. Экипажи ДПС будут стоять на улице Карла Либкнехта.

С начала года к административной ответственности по данному виду правонарушений привлечено 14 водителей.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, по статистике, пешеходы нарушают Правила дорожного движения чаще, чем автомобилисты. С января штрафы выписаны 58 жителям нашего города.