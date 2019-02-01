В Кыштыме произошло дорожно-транспортное происшествие без участия водителей

Такие проверки надо проводить в вечернее время или в выходные дни

К вам приходили газовщики и представители управляющих компаний с проверкой газового оборудования?

Городская афиша

9 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт концерт «Студёная водица» с участием коллектива «Белая черёмуха» и хореографического отделения Детской школы искусств. Телефон кассы: 5-52-18.

13:00

10 февраля 2019 года

На Верхне-Кыштымском пруду около школы № 3 состоится Всероссийское соревнование «Лыжня России».

12:00

13 февраля 2019 года

В кафе «Ледовый» (улица Ленина, 52 а) пройдёт бесплатная игра «Полная ребусня» для учеников 8-11 классов и студентов. В программе: разгадывание ребусов, профессиональная фотосъёмка, дискотека, вручение подарков победителям и призёрам. Для участия нужно зарегистрироваться в группе https://vk.com/prebus_kst.

17:00

13 февраля 2019 года

В кафе «Ледовый» (улица Ленина, 52 а) состоится бесплатная игра «Полная ребусня» для жителей и гостей Кыштыма старше 18 лет. В программе: разгадывание ребусов, профессиональная фотосъёмка, дискотека, вручение подарков победителям и призёрам. Для участия нужно зарегистрироваться в группе https://vk.com/prebus_kst.

20:00

15 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт праздничный концерт, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана. Телефон кассы: 5-52-18.

13:30

16 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится концерт Заслуженного артиста России Павла Калачёва, посвящённый Дню защитника Отечества. Телефон кассы: 5-52-18.

13:00

20 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт детский спектакль «Настоящий друг» (Челябинский молодёжный театр). Телефон кассы: 5-52-18.

11:00

20 февраля 2019 года

В доме культуры металлургов состоится спортивно-творческий конкурс для старшеклассников и студентов «Курс молодого бойца».

15:00

21 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт концертная программа «Поэзия джаза». Оркестр «Уральский диксиленд», группа «Маэстро аккордеон». Телефон кассы: 5-52-18.

18:00