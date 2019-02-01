В Кыштыме произошло дорожно-транспортное происшествие без участия водителей Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: ГИБДД информирует 0 Хозяин автомобиля «ВАЗ-2111» включил зажигание, и пока машина прогревалась, принялся чистить снег возле дома. В это время машина начало движение самопроизвольно. Задним ходом ВАЗ столкнулся с припаркованной неподалёку «Тойтой Короллой». Владелец «японца» пояснил подъехавшим по его вызову госавтоинспекторам, что когда сработал брелок от сигнализации, он сразу понял: произошло ДТП. У отечественного автомобиля в результате аварии пострадал задний бампер, у «Тойоты» – передний. Как сказали сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, госавтоинспекторы зафиксировали данное происшествие, но выяснять, кто прав, а кто виноват, владельцы этих автомобилей будут в гражданском порядке, так как нарушения Правил дорожного движения в данном случае не произошло. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить