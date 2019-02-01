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В Кыштыме произошло дорожно-транспортное происшествие без участия водителей

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: ГИБДД информирует

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Хозяин автомобиля «ВАЗ-2111» включил зажигание, и пока машина прогревалась, принялся чистить снег возле дома. В это время машина начало движение самопроизвольно.

 

Задним ходом ВАЗ столкнулся с припаркованной неподалёку «Тойтой Короллой». Владелец «японца» пояснил подъехавшим по его вызову госавтоинспекторам, что когда сработал брелок от сигнализации, он сразу понял: произошло ДТП.  

 

У отечественного автомобиля в результате аварии пострадал задний бампер, у «Тойоты» – передний. 

 

Как сказали сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, госавтоинспекторы зафиксировали данное происшествие, но выяснять, кто прав, а кто виноват, владельцы этих автомобилей будут в гражданском порядке, так как нарушения Правил дорожного движения в данном случае не произошло.


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