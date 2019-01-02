В Кыштыме полицейские сосредоточатся на пешеходах Автор: КР от Сегодня, 14:37 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня во второй половине дня сотрудники ДПС проведут очередной рейд. В поле их зрения окажутся пешеходы. И тем из них, кто переходит дорогу в неположенном месте, наказания не избежать. В нашем городе такие пешеходы гораздо чаще попадают в поле зрения дорожных полицейских, чем автомобилисты, которые не пропускают их на «зебрах». – С начала января мои коллеги составили 33 протокола по статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение пешеходом Правил дорожного движения», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Эта статья предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Что касается водителей транспортных средств, то за тот же период они не предоставили преимущества в движении пешеходам 12 раз. За это каждому из них были выписаны штрафы от 1500 до 2500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить