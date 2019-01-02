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В Кыштыме полицейские сосредоточатся на пешеходах

Автор: КР от Сегодня, 14:37 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня во второй половине дня сотрудники ДПС проведут очередной рейд. В поле их зрения окажутся пешеходы. И тем из них, кто переходит дорогу в неположенном месте, наказания не избежать.

 

В нашем городе такие пешеходы гораздо чаще попадают в поле зрения дорожных полицейских, чем автомобилисты, которые не пропускают их на «зебрах».

 

– С начала января мои коллеги составили 33 протокола по статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение пешеходом Правил дорожного движения», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Эта статья предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

 

Что касается водителей транспортных средств, то за тот же период они не предоставили преимущества в движении пешеходам 12 раз. За это каждому из них были выписаны штрафы от 1500 до 2500 рублей.  


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