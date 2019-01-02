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В Кыштыме грузовик протаранил дорожный знак

Автор: КР от Вчера, 10:28 Категория: ГИБДД информирует

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На перекрёстке улиц Челюскинцев и Ленина в районе старого кладбища водитель автомобиля ЗИЛ врезался в стойку дорожного знака «Пешеходный переход» с мигающим светофором «Т-7».

 

Как пояснил дорожным полицейским 61-летний автомобилист, на спуске машину начало заносить, и вовремя остановить её он не сумел.

 

 

– При этом грузовик получил лишь царапину на переднем бампере, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – А вот за повреждение технического средства организации дорожного движения предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

 

Стаж вождения виновника дорожно-транспортного происшествия – более 30 лет. За последние несколько лет он ни разу не попадал в поле зрения сотрудников ДПС за нарушение Правил дорожного движения.


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