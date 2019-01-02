В Кыштыме грузовик протаранил дорожный знак Автор: КР от Вчера, 10:28 Категория: ГИБДД информирует 0 На перекрёстке улиц Челюскинцев и Ленина в районе старого кладбища водитель автомобиля ЗИЛ врезался в стойку дорожного знака «Пешеходный переход» с мигающим светофором «Т-7». Как пояснил дорожным полицейским 61-летний автомобилист, на спуске машину начало заносить, и вовремя остановить её он не сумел. – При этом грузовик получил лишь царапину на переднем бампере, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – А вот за повреждение технического средства организации дорожного движения предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Стаж вождения виновника дорожно-транспортного происшествия – более 30 лет. За последние несколько лет он ни разу не попадал в поле зрения сотрудников ДПС за нарушение Правил дорожного движения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить