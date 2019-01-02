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Задержанный в Кыштыме водитель, работник спиртзавода, оказался с чувством юмора

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: ГИБДД информирует

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На днях на территории Кыштыма госавтоинспекторы полка ГИБДД Челябинской области остановили автомобиль БМВ. Водитель из Озёрска с 37-летним стажем оказался за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

 

Озерчанин, работающий в АО «Озёрский спиртоводочный завод», оказался с чувством юмора. В протоколе он добавил, что его организм, видимо, уже слаб, поэтому не может переварить две бутылки пива, выпитые накануне.

 

Как сказали сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, за период с 2017 по 2018 годы, мужчина 28 раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 26 из которых – за превышение скорости. Ему был выписан штраф по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.  


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