Задержанный в Кыштыме водитель, работник спиртзавода, оказался с чувством юмора Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: ГИБДД информирует 0 На днях на территории Кыштыма госавтоинспекторы полка ГИБДД Челябинской области остановили автомобиль БМВ. Водитель из Озёрска с 37-летним стажем оказался за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Озерчанин, работающий в АО «Озёрский спиртоводочный завод», оказался с чувством юмора. В протоколе он добавил, что его организм, видимо, уже слаб, поэтому не может переварить две бутылки пива, выпитые накануне. Как сказали сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, за период с 2017 по 2018 годы, мужчина 28 раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 26 из которых – за превышение скорости. Ему был выписан штраф по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить