В Кыштыме пассажиров возят злостные нарушители ПДД

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: ГИБДД информирует

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов «Хендэ Каунти» произошло сегодня на остановке в районе дома 127 на улице Карла Либкнехта. Тридцатилетний водитель одного из них наехал на другой, которым управлял его 37-летний коллега.

В результате аварии у пострадавшего автобуса разбиты задние бампер, левая противотуманная фара, блок-фара, левая часть кузова.

Как сообщили сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, виновный в этом ДТП водитель привлечён к ответственности ещё и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за отсутствие в автобусе аптечки и огнетушителя.

У сотрудников Госавтоинспекции возникли вопросы и к владельцу самого автобуса – индивидуальному предпринимателью Елене Батятиной. Ранее его водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения аж 27 раз!

Как стало известно сайту «КР», в 2012 году он был лишён водительских прав за то, что скрылся с места ДТП. В тот же день он отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Кстати, водитель пострадавшего автобуса – тоже злостный нарушитель ПДД. Он привлекался к административной ответственности 59 раз за последние девять лет.