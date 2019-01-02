В Кыштыме пассажиров возят злостные нарушители ПДД Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: ГИБДД информирует -1 Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов «Хендэ Каунти» произошло сегодня на остановке в районе дома 127 на улице Карла Либкнехта. Тридцатилетний водитель одного из них наехал на другой, которым управлял его 37-летний коллега. В результате аварии у пострадавшего автобуса разбиты задние бампер, левая противотуманная фара, блок-фара, левая часть кузова. Как сообщили сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, виновный в этом ДТП водитель привлечён к ответственности ещё и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за отсутствие в автобусе аптечки и огнетушителя. У сотрудников Госавтоинспекции возникли вопросы и к владельцу самого автобуса – индивидуальному предпринимателью Елене Батятиной. Ранее его водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения аж 27 раз! Как стало известно сайту «КР», в 2012 году он был лишён водительских прав за то, что скрылся с места ДТП. В тот же день он отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Кстати, водитель пострадавшего автобуса – тоже злостный нарушитель ПДД. Он привлекался к административной ответственности 59 раз за последние девять лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить