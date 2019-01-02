В Кыштыме снегопад не позволил разъехаться двум автовладельцам Автор: КР от Вчера, 15:49 Категория: ГИБДД информирует 0 Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером у дома №4 на улице Деньщикова. Управляя автомобилем ВАЗ-2109, 24-летний водитель, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Тойота». За рулём иномарки находился 32-летний водитель из Верхнего Уфалея, который двигался по встречному направлению. Условия видимости в это время осложнялись снегопадом. Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в этом ДТП виновником является водитель ВАЗ-2109. Пострадали и он сам, и его 23-летний пассажир, получив телесные повреждения. Обоим назначено амбулаторное лечение. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить