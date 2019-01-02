В Кыштыме снегопад не позволил разъехаться двум автовладельцам

Автор: КР от Вчера, 15:49 Категория: ГИБДД информирует

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером у дома №4 на улице Деньщикова.

Управляя автомобилем ВАЗ-2109, 24-летний водитель, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Тойота». За рулём иномарки находился 32-летний водитель из Верхнего Уфалея, который двигался по встречному направлению. Условия видимости в это время осложнялись снегопадом.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в этом ДТП виновником является водитель ВАЗ-2109. Пострадали и он сам, и его 23-летний пассажир, получив телесные повреждения. Обоим назначено амбулаторное лечение.