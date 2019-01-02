На трассе под Кыштымом второй водитель за неделю врезался в дерево

Автор: КР от Сегодня, 09:30 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около 22 часов на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области позвонили очевидцы дорожной аварии. Они сообщили, что в 300 метрах от автозаправочной станции «Алабама», что на Каслинском шоссе, автомобиль «БМВ» съехал с дороги и врезался в дерево.

– Один из пассажиров выбрался из машины самостоятельно, второму помогли до нашего приезда, – сообщили сайту «КР» спасатели. – А 33-летнего водителя из Каслей нам пришлось вызволять – ему зажало ноги.

Специалисты с помощью специального инструмента срезали с петель водительскую дверь, отрезали руль и кресло, на котором сидел пострадавший. Спасательная операция заняла около 40 минут.

И водитель, и пассажиры доставлены на скорой помощи в кыштымскую горбольницу. У всех диагностированы ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Один из пассажиров сломал ключицу. Его ждёт операция.

По информации ГИБДД кыштымской полиции, автомобилист имеет водительские права меньше трёх лет. За это время он уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.