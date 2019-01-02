В Кыштыме молодая автоледи сбила старушку

Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: ГИБДД информирует

Вчера 25-летняя жительница нашего города припарковала свой автомобиль «Киа Рио» на тротуаре у дома № 101 на улице Интернационала, нарушив Правила дорожного движения.

Возможно, девушке удалось бы избежать наказания, если бы не её невнимательность. Отлучившись по своим делам, автоледи вернулась на водительское кресло. Она начала сдавать назад, но когда неожиданно сработал звуковой сигнал парктроника, остановилась.

Как оказалось, препятствием для движения транспортного средства стала 77-летняя пенсионерка, которую водитель не заметила. Прибывшим на место дорожным полицейским она пояснила, что в зеркалах заднего вида никого не видела.

Пострадавшую бабулю доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу. У неё диагностировали перелом левой плечевой кости со смещением. Старушке вправили кость, наложили гипсовую повязку и отправили на амбулаторное лечение.

– Нарушительница привлечена к ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях АП РФ – «Движение по тротуарам», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Штраф составил 2000 рублей.

Кроме того, возбуждено административное дело за наезд на пешехода. Наказание будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью жительницы Кыштыма.