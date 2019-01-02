В Кыштыме на территории горбольницы произошло дорожно-транспортное происшествие

Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: ГИБДД информирует

Участниками ДТП стали водитель скорой помощи и таксист. Больничный УАЗ выезжал с территории медицинского учреждения. За рулём находился 67-летний житель Кыштыма.

– В это же время на территорию больницы со стороны улицы Освобождения Урала заезжала «Лада Калина», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Управлявший ею мужчина притормозил, чтобы пропустить скорую помощь.

Однако столкновения избежать не удалось. УАЗ повредил легковушке весь левый бок. Вопрос о возмещении ущерба за ремонт повреждённого автомобиля будет решаться в гражданском порядке. Нарушения административного законодательства в данном случае дорожные полицейские не усмотрели.