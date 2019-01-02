В Кыштыме на территории горбольницы произошло дорожно-транспортное происшествие Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: ГИБДД информирует 0 Участниками ДТП стали водитель скорой помощи и таксист. Больничный УАЗ выезжал с территории медицинского учреждения. За рулём находился 67-летний житель Кыштыма. – В это же время на территорию больницы со стороны улицы Освобождения Урала заезжала «Лада Калина», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Управлявший ею мужчина притормозил, чтобы пропустить скорую помощь. Однако столкновения избежать не удалось. УАЗ повредил легковушке весь левый бок. Вопрос о возмещении ущерба за ремонт повреждённого автомобиля будет решаться в гражданском порядке. Нарушения административного законодательства в данном случае дорожные полицейские не усмотрели. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить