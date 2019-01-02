В Кыштыме первыми нарушителями ПДД в этом году стали женщины

Автор: КР от Вчера, 13:25 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня ночью дорожные полицейские остановили на улице Ленина "Опель Астра". На автомобиле были разбиты оба бампера, а также заднее и переднее крыло.

За рулём находилась 24-летняя кыштымская предпринимательница с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования, как и от каких-либо объяснений, она отказалась.

Как сообщила сайту "КР" инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, иномарка была отправлена на штрафстоянку. Нарушительнице грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.



Ещё одна автоледи попала в поле зрения сотрудников ДПС вчера днём. Местная жительница 1954 года рождения устроила аварию на пересечении улиц Карла Либкнехта и Клима Косолапова.



Она, управляя автомобилем "Дэу Матиз", при повороте налево не уступила дорогу "Хёндай Элантра". В результате столкновения оказались повреждены не только обе машины, но и дорожный знак, в который врезалась виновница ДТП.



За непредоставление преимущества другому авто женщину оштрафовали на 1000 рублей. Ещё от пяти до десяти тысяч рублей ей придётся оплатить за порчу дорожного знака.