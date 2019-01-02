В Кыштыме первыми нарушителями ПДД в этом году стали женщины Автор: КР от Вчера, 13:25 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня ночью дорожные полицейские остановили на улице Ленина "Опель Астра". На автомобиле были разбиты оба бампера, а также заднее и переднее крыло. За рулём находилась 24-летняя кыштымская предпринимательница с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования, как и от каких-либо объяснений, она отказалась. Как сообщила сайту "КР" инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, иномарка была отправлена на штрафстоянку. Нарушительнице грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. Ещё одна автоледи попала в поле зрения сотрудников ДПС вчера днём. Местная жительница 1954 года рождения устроила аварию на пересечении улиц Карла Либкнехта и Клима Косолапова.Она, управляя автомобилем "Дэу Матиз", при повороте налево не уступила дорогу "Хёндай Элантра". В результате столкновения оказались повреждены не только обе машины, но и дорожный знак, в который врезалась виновница ДТП.За непредоставление преимущества другому авто женщину оштрафовали на 1000 рублей. Ещё от пяти до десяти тысяч рублей ей придётся оплатить за порчу дорожного знака. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить