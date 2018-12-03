В Кыштыме работник культуры получил перелом позвоночника в результате дорожной аварии Автор: КР от Сегодня, 09:25 Категория: ГИБДД информирует 0 Дорожная авария произошла вчера в 16 часов на Каслинском шоссе. Водитель автомобиля «Соболь», ехавший из посёлка Слюдорудника в Кыштым, не уступил дорогу «Газели», которая двигалась в сторону города Касли. Столкновения избежать не удалось. – Виновник ДТП, 47-летний житель нашего города, как и 39-летний водитель автомобиля «Газель» из города Полевского Свердловской области не пострадали, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Травмы получили два пассажира «Соболя». Оба – работники управления культуры Кыштымского городского округа. Начальник этого управления отделалась ушибами – она находится на амбулаторном лечении. Куда серьёзнее травмы у руководителя централизованной клубной системы Кыштымского округа. – У пациента диагностирован перелом позвоночника, – сказал сайту «КР» заведующий травматологическим отделением горбольницы Николай Тарасов. – Сегодня ему будет сделана компьютерная томография, по результатам которой станет ясно – требуется ли оперативное вмешательство. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. В отношении виновника дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении. Какое наказание его ждёт, станет известно после установления степени вреда здоровью пострадавшего. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить