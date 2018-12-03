В Кыштыме работник культуры получил перелом позвоночника в результате дорожной аварии

Автор: КР от Сегодня, 09:25 Категория: ГИБДД информирует

Дорожная авария произошла вчера в 16 часов на Каслинском шоссе. Водитель автомобиля «Соболь», ехавший из посёлка Слюдорудника в Кыштым, не уступил дорогу «Газели», которая двигалась в сторону города Касли. Столкновения избежать не удалось.

– Виновник ДТП, 47-летний житель нашего города, как и 39-летний водитель автомобиля «Газель» из города Полевского Свердловской области не пострадали, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Травмы получили два пассажира «Соболя». Оба – работники управления культуры Кыштымского городского округа.

Начальник этого управления отделалась ушибами – она находится на амбулаторном лечении. Куда серьёзнее травмы у руководителя централизованной клубной системы Кыштымского округа.

– У пациента диагностирован перелом позвоночника, – сказал сайту «КР» заведующий травматологическим отделением горбольницы Николай Тарасов. – Сегодня ему будет сделана компьютерная томография, по результатам которой станет ясно – требуется ли оперативное вмешательство. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

В отношении виновника дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении. Какое наказание его ждёт, станет известно после установления степени вреда здоровью пострадавшего.