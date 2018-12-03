В Кыштыме за случайную царапину на автомобиле водитель будет лишён прав или отсидит 15 суток

Автор: КР от Сегодня, 16:49 Категория: ГИБДД информирует

Вчера был найден водитель автомобиля Хонда, который 19 декабря случайно повредил машину Лада, припаркованную у торгового комплекса на улице Карла Либкнехта, 178.

Им оказался житель посёлка Новогорный, который работает начальником смены на ТЭЦ.

По его мнению, он сделал всё возможное после того, как повредил при выезде со стоянки чужую машину. Выждал пару минут, спросил у прохожих, не знают ли они, кому принадлежит автомобиль но, так и не дождавшись владельца Лады, уехал.

Однако против него сыграли современные технические устройства. Прохожие успели снять на телефон Хонду и действия водителя. Помимо этого, нашлось ещё несколько свидетелей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Бэлла Завалий, за незначительное повреждение левого переднего крыла Лады владельца Хонды либо лишат прав на срок от одного года до полутора лет, либо ему придётся провести 15 суток в камере.

Ещё одно подобное ДТП произошло 20 декабря у здания администрации Кыштымского городского округа. Прохожий, который увидел момент аварии, сообщил об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу, указав марку и номер автомобиля, на котором скрылся нарушитель.