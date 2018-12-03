В Кыштыме автомобилисты уже не забывают пристёгивать детей ремнями безопасности

Автор: КР от Вчера, 14:06 Категория: ГИБДД информирует

Утром с семи до восьми часов два наряда ДПС дежурили у начальной школы – детского сада № 14 на улице Пролетарской. Они останавливали всех автомобилистов, чтобы проверить, соблюдают ли те правила перевозки детей. Из 139 водителей только один оказался нарушителем.

– Женщина везла свою дочь в детский сад – ребёнок сидел в автокресле на заднем сиденье «Мазды», но не был пристёгнут ремнями безопасности, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Она пояснила, что торопилась, поэтому забыла пристегнуть маленького пассажира.

В отношении жительницы Кыштыма составлен административный протокол. За нарушение требований к перевозке детей её оштрафовали на 3000 рублей.

Помимо дорожных полицейских, в утренний рейд вышел и родительский дорожный патруль начальной школы – детского сада № 14. Активисты провели беседы с теми пешеходами, на чьей одежде или сумках не было световозвращающих элементов.