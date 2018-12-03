В Кыштыме автомобилисты уже не забывают пристёгивать детей ремнями безопасности Автор: КР от Вчера, 14:06 Категория: ГИБДД информирует 0 Утром с семи до восьми часов два наряда ДПС дежурили у начальной школы – детского сада № 14 на улице Пролетарской. Они останавливали всех автомобилистов, чтобы проверить, соблюдают ли те правила перевозки детей. Из 139 водителей только один оказался нарушителем. – Женщина везла свою дочь в детский сад – ребёнок сидел в автокресле на заднем сиденье «Мазды», но не был пристёгнут ремнями безопасности, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Она пояснила, что торопилась, поэтому забыла пристегнуть маленького пассажира. В отношении жительницы Кыштыма составлен административный протокол. За нарушение требований к перевозке детей её оштрафовали на 3000 рублей. Помимо дорожных полицейских, в утренний рейд вышел и родительский дорожный патруль начальной школы – детского сада № 14. Активисты провели беседы с теми пешеходами, на чьей одежде или сумках не было световозвращающих элементов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить