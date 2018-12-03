Спортсменка из Кыштыма завоевала «серебро» на престижных соревнованиях всероссийского уровня Автор: КР от Вчера, 17:40 Категория: ГИБДД информирует 0 Студентка кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Олеся Пистунова стала второй на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, посвящённых памяти погибших товарищей. Состязания прошли в городе Дзержинске Нижегородской области. Они объединили более полутысячи спортсменов со всей страны. – Олеся провела три боя – победила во встречах с соперницами из Ленинградской и Нижегородской областей, но уступила москвичке, – сказал сайту «КР» тренер спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – Она выступала в весе до 42 килограммов в возрастной категории 16-17 лет. В копилке достижений Олеси Пистуновой – четвёртое место на первенстве России по рукопашному бою. Чтобы побороться за призовое место самых престижных состязаний в нашей стране в марте следующего года, девушке сначала придётся проявить себя на областных соревнованиях. Помимо неё, в сборную Челябинской области, выступавшей в Дзержинске, вошли ещё двое воспитанников «Гепарда» – девятиклассники из второй школы Кристина Бревенникова и её брат Денис Бревенников. На этот раз подающие надежды спортсмены вернулись домой без наград. Поездку на соревнования в Нижегородскую область кыштымским спортсменам оплатило Кыштымское машиностроительное объединение. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить