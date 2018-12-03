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Спортсменка из Кыштыма завоевала «серебро» на престижных соревнованиях всероссийского уровня

Автор: КР от Вчера, 17:40 Категория: ГИБДД информирует

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Студентка кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Олеся Пистунова стала второй на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, посвящённых памяти погибших товарищей. Состязания прошли в городе Дзержинске Нижегородской области. Они объединили более полутысячи спортсменов со всей страны.

 

– Олеся провела три боя – победила во встречах с соперницами из Ленинградской и Нижегородской областей, но уступила москвичке, – сказал сайту «КР» тренер спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – Она выступала в весе до 42 килограммов в возрастной категории 16-17 лет.

 

В копилке достижений Олеси Пистуновой – четвёртое место на первенстве России по рукопашному бою. Чтобы побороться за призовое место самых престижных состязаний в нашей стране в марте следующего года, девушке сначала придётся проявить себя на областных соревнованиях.

 

Помимо неё, в сборную Челябинской области, выступавшей в Дзержинске, вошли ещё двое воспитанников «Гепарда» – девятиклассники из второй школы Кристина Бревенникова и её брат Денис Бревенников. На этот раз  подающие надежды спортсмены вернулись домой без наград.

 

Поездку на соревнования в Нижегородскую область кыштымским спортсменам оплатило Кыштымское машиностроительное объединение.


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