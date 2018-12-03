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В Кыштыме автоледи устроила аварию прямо напротив здания ГИБДД

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: ГИБДД информирует

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Местная жительница на иномарке «Ниссан Теана» выезжала из дворов между домами № 115 и № 117 на улице Карла Либкнехта. Она намеревалась вырулить на асфальт, однако ей помешала припаркованная фура «MAN».

 

– Автоледи попыталась объехать её, но не рассчитала габариты – столкновения избежать не удалось, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В результате ДТП повреждены задние дверь и бампер на легковом авто и передний бампер и крыло – на грузовом.

 

 

В момент аварии водитель фуры находился в салоне. Им оказался 32-летний житель Копейска.

 

Что касается виновницы ДТП, то водительские права она получила почти семь лет назад. За это время девушка ни разу не попадала в поле зрения дорожных полицейских.

 

Инцидент произошёл прямо напротив здания отдела ГИБДД кыштымской полиции.       

 


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