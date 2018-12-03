В Кыштыме автоледи устроила аварию прямо напротив здания ГИБДД Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: ГИБДД информирует 0 Местная жительница на иномарке «Ниссан Теана» выезжала из дворов между домами № 115 и № 117 на улице Карла Либкнехта. Она намеревалась вырулить на асфальт, однако ей помешала припаркованная фура «MAN». – Автоледи попыталась объехать её, но не рассчитала габариты – столкновения избежать не удалось, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В результате ДТП повреждены задние дверь и бампер на легковом авто и передний бампер и крыло – на грузовом. В момент аварии водитель фуры находился в салоне. Им оказался 32-летний житель Копейска. Что касается виновницы ДТП, то водительские права она получила почти семь лет назад. За это время девушка ни разу не попадала в поле зрения дорожных полицейских. Инцидент произошёл прямо напротив здания отдела ГИБДД кыштымской полиции. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить