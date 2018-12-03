Жительница Кыштыма перевернулась на автомобиле Автор: КР от Вчера, 11:46 Категория: ГИБДД информирует 0 Это произошло вечером на автодороге между Кыштымом и селом Кузнецким Аргаяшского района. Двадцатилетнюю автоледи на «Датсун Он-До» занесло на повороте. Иномарка вылетела на обочину и перевернулась, встав на крышу. – Девушка самостоятельно выбралась из автомобиля и позвонила родителям, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Они увезли её в кыштымскую городскую больницу. Врачи, по предварительной информации, диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга. Дорожным полицейским водитель пояснила, что ехала со скоростью 100 километров в час и не справилась с управлением. По её словам, она была пристёгнута. В результате ДТП все элементы кузова иномарки оказались повреждены. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить