Жительница Кыштыма перевернулась на автомобиле

Автор: КР от Вчера, 11:46 Категория: ГИБДД информирует

Это произошло вечером на автодороге между Кыштымом и селом Кузнецким Аргаяшского района. Двадцатилетнюю автоледи на «Датсун Он-До» занесло на повороте. Иномарка вылетела на обочину и перевернулась, встав на крышу.

– Девушка самостоятельно выбралась из автомобиля и позвонила родителям, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Они увезли её в кыштымскую городскую больницу.

Врачи, по предварительной информации, диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга.

Дорожным полицейским водитель пояснила, что ехала со скоростью 100 километров в час и не справилась с управлением. По её словам, она была пристёгнута.

В результате ДТП все элементы кузова иномарки оказались повреждены.