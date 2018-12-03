В Кыштыме в ГИБДД ждут заявки на новогодние поездки детей Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: ГИБДД информирует 0 В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют организованную перевозку детей на автобусах к местам массовых мероприятий. – Организаторы поездок должны вовремя предоставить в кыштымский отдел ГИБДД заявки о таких перевозках, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Бэлла Завалий. – На главной странице официального сайта гибдд.рф в рубрике «Онлайн-сервисы» создан раздел приёма уведомлений, который передает информацию для рассмотрения в режиме реального времени. Согласно статье 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, за игнорирование правил организованной перевозки детей для водителя штраф составит три тысячи рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, для юридических –100 тысяч рублей. Такое же наказание касается неисполнения и таких правил, как наличие договора фрахтования, программы маршрута, списка детей и их сопровождающих. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить