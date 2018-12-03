В Кыштыме в ГИБДД ждут заявки на новогодние поездки детей

Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: ГИБДД информирует

В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют организованную перевозку детей на автобусах к местам массовых мероприятий.

– Организаторы поездок должны вовремя предоставить в кыштымский отдел ГИБДД заявки о таких перевозках, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Бэлла Завалий. – На главной странице официального сайта гибдд.рф в рубрике «Онлайн-сервисы» создан раздел приёма уведомлений, который передает информацию для рассмотрения в режиме реального времени.

Согласно статье 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, за игнорирование правил организованной перевозки детей для водителя штраф составит три тысячи рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, для юридических –100 тысяч рублей.

Такое же наказание касается неисполнения и таких правил, как наличие договора фрахтования, программы маршрута, списка детей и их сопровождающих.