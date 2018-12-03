В Кыштыме женщины-водители не могут разъехаться на стоянках

Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: ГИБДД информирует

В прошедшие выходные в Кыштыме произошло пять ДТП. Среди участников были автоледи. Женщины, управлявшие автомобилями, не могли разъехаться на стоянках. Ущерб будет возмещён за счёт страховых компаний.

– В одном из этих ДТП повреждения оказались серьёзными. Водитель ВАЗ 2109, разворачиваясь на улице Шмидта, 18, наехала на автомобиль Мерседес, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности ГИБДД Бэлла Завалий. – Помяты бампер, капот, значок авто, решётка радиатора.

Всего с начала этого года в нашем городе зарегистрировано 340 аварий. Это почти наполовину меньше, чем в прошлые аналогичные периоды. Однако по-прежнему большинство ДТП происходит по вине нетрезвых водителей.

Среди 39 пострадавших в 2018 году оказалось семь несовершеннолетних пассажиров.