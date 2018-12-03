В Кыштыме женщины-водители не могут разъехаться на стоянках Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: ГИБДД информирует 0 В прошедшие выходные в Кыштыме произошло пять ДТП. Среди участников были автоледи. Женщины, управлявшие автомобилями, не могли разъехаться на стоянках. Ущерб будет возмещён за счёт страховых компаний. – В одном из этих ДТП повреждения оказались серьёзными. Водитель ВАЗ 2109, разворачиваясь на улице Шмидта, 18, наехала на автомобиль Мерседес, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности ГИБДД Бэлла Завалий. – Помяты бампер, капот, значок авто, решётка радиатора. Всего с начала этого года в нашем городе зарегистрировано 340 аварий. Это почти наполовину меньше, чем в прошлые аналогичные периоды. Однако по-прежнему большинство ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Среди 39 пострадавших в 2018 году оказалось семь несовершеннолетних пассажиров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить