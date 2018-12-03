В Кыштыме водителей губят пофигизм и невнимательность

Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: ГИБДД информирует

Вчера на улице Каслинское шоссе, 3 инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21074 под управлением жителя нашего города 1983 года рождения. При проверке документов выяснилось, что он сел за руль, будучи лишённым права управления транспортным средством. Его препроводилии в комнату для задержанных в административном порядке до решения суда. Ему грозит арест на 15 суток, либо штраф 30 000 рублей или исправительные работы.

В этот же вечер спустя полтора часа, его сверстник управлявший автомобилем ВАЗ-21061, возле дома 42 на улице Челюскинцев не выбрал правильную дистанцию и врезался в автомобиль «Нисан Тиида», за рулём которого находилась девушка. Невнимательному водителю был выписан штраф в размере 1500 рублей.

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, ещё одним невнимательным водителем оказался житель города Челябинска, управлявший фурой «Вольво» с прицепом. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на дорожное ограждение и повредил знак «Автозаправочная станция» у дома 44б на улице Ленина. В отношении него составлен протокол по статье 12.43 КоАП.