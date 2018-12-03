В Кыштыме водителей губят пофигизм и невнимательность Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера на улице Каслинское шоссе, 3 инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21074 под управлением жителя нашего города 1983 года рождения. При проверке документов выяснилось, что он сел за руль, будучи лишённым права управления транспортным средством. Его препроводилии в комнату для задержанных в административном порядке до решения суда. Ему грозит арест на 15 суток, либо штраф 30 000 рублей или исправительные работы. В этот же вечер спустя полтора часа, его сверстник управлявший автомобилем ВАЗ-21061, возле дома 42 на улице Челюскинцев не выбрал правильную дистанцию и врезался в автомобиль «Нисан Тиида», за рулём которого находилась девушка. Невнимательному водителю был выписан штраф в размере 1500 рублей. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, ещё одним невнимательным водителем оказался житель города Челябинска, управлявший фурой «Вольво» с прицепом. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на дорожное ограждение и повредил знак «Автозаправочная станция» у дома 44б на улице Ленина. В отношении него составлен протокол по статье 12.43 КоАП. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить