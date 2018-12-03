Автобусы без лицензии в Кыштыме на линию не выйдут Автор: КР от Сегодня, 17:53 Категория: ГИБДД информирует 0 Таковы требования Федерального закона № 368 от 30 октября 2018 года. – С 1 марта 2019 года запрещается перевозить пассажиров автобусами без лицензии, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Начиная с этого времени, кыштымскими госавтоинспекторами будут проводиться рейды по выявлению нарушений закона. В настоящее время данная норма устанавливает необходимость лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, например, маршрутными такси. Однако работодатели, которые организуют доставку своих работников к рабочим местам, от такой обязанности освобождены. С 1 марта 2019 года перевозка автобусами пассажиров для собственных нужд, в том числе организованные поездки в другие города при обращении к частникам, которые владеют автомобилем, оборудованным для перевозки более восьми человек, будет запрещена. Всем им предстоит пройти процедуру получения лицензии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить