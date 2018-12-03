Автобусы без лицензии в Кыштыме на линию не выйдут

Автор: КР от Сегодня, 17:53 Категория: ГИБДД информирует

Таковы требования Федерального закона № 368 от 30 октября 2018 года.

– С 1 марта 2019 года запрещается перевозить пассажиров автобусами без лицензии, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Начиная с этого времени, кыштымскими госавтоинспекторами будут проводиться рейды по выявлению нарушений закона.

В настоящее время данная норма устанавливает необходимость лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, например, маршрутными такси. Однако работодатели, которые организуют доставку своих работников к рабочим местам, от такой обязанности освобождены.

С 1 марта 2019 года перевозка автобусами пассажиров для собственных нужд, в том числе организованные поездки в другие города при обращении к частникам, которые владеют автомобилем, оборудованным для перевозки более восьми человек, будет запрещена. Всем им предстоит пройти процедуру получения лицензии.