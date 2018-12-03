Водители Кыштыма могут не беспокоиться о знаке «Шипы»

Автор: КР от Вчера, 09:46 Категория: ГИБДД информирует

С 8 декабря вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. В частности, начиная с субботы, инспекторы ГИБДД не будут требовать с автомобилистов размещения на заднем стекле автомобилей знака «Шипы».

Напомним, с апреля прошлого года отсутствие такого знака приравнивалось к неисправностям и влекло за собой запрет на эксплуатацию транспортных средств. За это нарушение был предусмотрен штраф в 500 рублей.

Эксперты объясняют потерю актуальности знака «Шипы» тем, что сейчас характеристики движения транспортного средства определяются другими факторами – конструкцией автомобиля, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации на дорогах.

Ещё одно нововведение связано с опознавательным знаком «Инвалид». Он может быть установлен спереди или сзади на авто, которыми управляют инвалиды III группы, а также в которых едут взрослые инвалиды или дети-инвалиды.

Для автомобилей, за рулём или в салоне которых находятся инвалиды, действия знаков «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца», «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» распространяться не будут.

Исходя из новых правил, по требованию сотрудников полиции водитель обязан передать им для проверки либо оригинал ОСАГО, либо «распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа».

Изменения коснулись и пешеходов. Теперь к ним приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.