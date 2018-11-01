Под Кыштымом сбили студентку, прогуливающуюся с утра пораньше по трассе Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: ГИБДД информирует 0 В половине восьмого утра водитель «Оки» ехал из нашего города в сторону села Кузнецкого. В районе озера Акуля в свете фар он увидел силуэт девушки – она шла ему навстречу прямо посередине полосы. – Водитель объехал её, но через 20 метров увидел ещё двух девушек, которые также шли по проезжей части, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Он попытался затормозить, но так как было скользко, автомобиль поехал юзом. Избежать столкновения не удалось – одну из девиц после удара о капот автомобиля отбросило на встречную полосу. По счастью, никто по ней в это время не ехал. Автомобилист вызвал скорую помощь и сотрудников ДПС и находился рядом со сбитой девушкой, пока её не забрали медики. Пострадавшей оказалась студентка Озёрского технического колледжа. Полицейским она пояснила, что накануне ДТП распивала спиртные напитки. Последнее, что она помнит – это как находилась с подругами у магазина «Визит» на улице Калинина. Память к ней вернулась только в Кыштымской центральной городской больнице, куда её госпитализировали. Врачи диагностировали у неё перелом костей таза. За прогулки по проезжей части она оштрафована на 500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить