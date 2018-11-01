Под Кыштымом сбили студентку, прогуливающуюся с утра пораньше по трассе

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: ГИБДД информирует

В половине восьмого утра водитель «Оки» ехал из нашего города в сторону села Кузнецкого. В районе озера Акуля в свете фар он увидел силуэт девушки – она шла ему навстречу прямо посередине полосы.

– Водитель объехал её, но через 20 метров увидел ещё двух девушек, которые также шли по проезжей части, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Он попытался затормозить, но так как было скользко, автомобиль поехал юзом.

Избежать столкновения не удалось – одну из девиц после удара о капот автомобиля отбросило на встречную полосу. По счастью, никто по ней в это время не ехал.

Автомобилист вызвал скорую помощь и сотрудников ДПС и находился рядом со сбитой девушкой, пока её не забрали медики. Пострадавшей оказалась студентка Озёрского технического колледжа.

Полицейским она пояснила, что накануне ДТП распивала спиртные напитки. Последнее, что она помнит – это как находилась с подругами у магазина «Визит» на улице Калинина. Память к ней вернулась только в Кыштымской центральной городской больнице, куда её госпитализировали. Врачи диагностировали у неё перелом костей таза.

За прогулки по проезжей части она оштрафована на 500 рублей.