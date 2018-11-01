В Кыштыме два одноклассника попали в ДТП на одном и том же пешеходном переходе с интервалом в две недели

Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: ГИБДД информирует

В прошлую пятницу ученик третьего класса десятой школы хотел перейти улицу Ленина в районе её пересечения с улицей Карла Либкнехта. Когда на светофоре загорелся зелёный свет, он ступил на пешеходный переход.

В это же время со стороны радиозавода ехал житель Кыштыма на «Лада Калина». По всей видимости, мужчина проехал перекрёсток на мигающий сигнал светофора. Он не смог избежать столкновения с маленьким пешеходом. По предварительным данным, у мальчика диагностирован ушиб голени.

– Водитель занёс ребёнка в школу, вызвал полицию и скорую помощь, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – По данному факту ведётся административное расследование.

Две недели назад на том же самом пешеходном переходе была сбита одноклассница пострадавшего мальчика. Автомобилист на «Дэу Матиз», убедившись, что с ней всё в порядке, покинул место ДТП.

Полицейским удалось разыскать его в Еманжелинске. Сегодня мужчина должен приехать в наш город, чтобы дать показания в ГИБДД.