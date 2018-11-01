В Кыштыме два одноклассника попали в ДТП на одном и том же пешеходном переходе с интервалом в две недели Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: ГИБДД информирует 0 В прошлую пятницу ученик третьего класса десятой школы хотел перейти улицу Ленина в районе её пересечения с улицей Карла Либкнехта. Когда на светофоре загорелся зелёный свет, он ступил на пешеходный переход. В это же время со стороны радиозавода ехал житель Кыштыма на «Лада Калина». По всей видимости, мужчина проехал перекрёсток на мигающий сигнал светофора. Он не смог избежать столкновения с маленьким пешеходом. По предварительным данным, у мальчика диагностирован ушиб голени. – Водитель занёс ребёнка в школу, вызвал полицию и скорую помощь, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – По данному факту ведётся административное расследование. Две недели назад на том же самом пешеходном переходе была сбита одноклассница пострадавшего мальчика. Автомобилист на «Дэу Матиз», убедившись, что с ней всё в порядке, покинул место ДТП. Полицейским удалось разыскать его в Еманжелинске. Сегодня мужчина должен приехать в наш город, чтобы дать показания в ГИБДД. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить