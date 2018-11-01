Четыре пешехода погибли в один день. Госавтоинспекторы Кыштыма: будьте внимательными при переходе проезжей части Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: ГИБДД информирует 0 Только за вчерашний день в Челябинской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибло четыре человека. Три из четырёх смертельных ДТП произошли в тёмное время суток. Как уже сообщалось на сайте «КР», один из них зарегистрирован на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым. Мужчина переходил проезжую часть вечером в неустановленном для этого месте. Он был сбит автомобилем ГАЗ-3110 под управлением жителя села Кузнецкое, в нескольких метрах от стелы «Кыштым». Ещё один случай произошёл на 30-м километре этой же автодороги – под колёса «девятки» попала 57-летняя женщина. Ещё один смертельный случай в вечернее время произошёл на 125-м километре автодороги Челябинск-Троицк. Всего с начала года на территории Кыштымского городского округа сотрудниками ГИБДД было выявлено 157 нарушений водителями транспортных средств статьи 12.18 КоАП – «Непредоставление преимущества движения пешеходам». В 483 случаях Правила дорожного движения в части перехода дороги в неположенном месте нарушили пешеходы. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД кыштымской полиции Александр Маркин, в тёмное время суток в черте города пешеходам рекомендуется иметь на одежде светоотражающие элементы. Их наличие вне населённых пунктов обязательно. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить