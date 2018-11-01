Четыре пешехода погибли в один день. Госавтоинспекторы Кыштыма: будьте внимательными при переходе проезжей части

Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: ГИБДД информирует

Только за вчерашний день в Челябинской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибло четыре человека. Три из четырёх смертельных ДТП произошли в тёмное время суток.

Как уже сообщалось на сайте «КР», один из них зарегистрирован на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым. Мужчина переходил проезжую часть вечером в неустановленном для этого месте. Он был сбит автомобилем ГАЗ-3110 под управлением жителя села Кузнецкое, в нескольких метрах от стелы «Кыштым».

Ещё один случай произошёл на 30-м километре этой же автодороги – под колёса «девятки» попала 57-летняя женщина. Ещё один смертельный случай в вечернее время произошёл на 125-м километре автодороги Челябинск-Троицк.

Всего с начала года на территории Кыштымского городского округа сотрудниками ГИБДД было выявлено 157 нарушений водителями транспортных средств статьи 12.18 КоАП – «Непредоставление преимущества движения пешеходам». В 483 случаях Правила дорожного движения в части перехода дороги в неположенном месте нарушили пешеходы.

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД кыштымской полиции Александр Маркин, в тёмное время суток в черте города пешеходам рекомендуется иметь на одежде светоотражающие элементы. Их наличие вне населённых пунктов обязательно.