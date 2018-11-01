Под Кыштымом насмерть сбили пешехода Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера вечером житель села Кузнецкое Аргаяшского района 1970 года рождения на автомобиле ГАЗ-3110 ехал в сторону Кыштыма. Миновав стелу перед въездом в город, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, пешеход пересекал проезжую часть вне населенного пункта, а на его одежде не было светоотражающих элементов. Со стороны водителя нарушения Правил дорожного движения не усматривается. Личность пострадавшего устанавливается. Дело передано в следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить