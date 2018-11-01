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Под Кыштымом насмерть сбили пешехода

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера вечером житель села Кузнецкое Аргаяшского района 1970 года рождения на автомобиле ГАЗ-3110 ехал в сторону Кыштыма.

 

Миновав стелу перед въездом в город, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.

 

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, пешеход пересекал проезжую часть вне населенного пункта, а на его одежде не было светоотражающих элементов. Со стороны водителя нарушения Правил дорожного движения не усматривается.

 

Личность пострадавшего устанавливается. Дело передано в следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».


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