В Кыштыме пьяный водитель на своей «десятке» столкнулся с маршрутным такси

Автор: КР от Сегодня, 16:08 Категория: ГИБДД информирует

Дорожно-транспортное происшествие произошло у магазина «Маяк» в районе Ближней Дачи. Кыштымец 1988 года рождения сел за руль автомобиля ВАЗ-2110 в нетрезвом состоянии. Не так давно он уже был лишён права управления машиной в пьяном виде, за что так и не оплатил штраф в размере 30 000 рублей.

Отъезжая с парковки магазина, он не уступил имеющему преимущество водителю маршрутного такси, который двигался по главной дороге. В дорожно-транспортном происшествии пострадали только машины. А нарушителю придётся восстанавливать теперь не только свою «десятку», но и повреждённый «Ford Transit», машиной он управлял не имея оформленного полиса страхования ОСАГО.

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, водителю ВАЗ-2110 за повторное нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, 480 часов общественных работ или срок лишения свободы до трёх лет.