В Кыштыме пьяный водитель на своей «десятке» столкнулся с маршрутным такси Автор: КР от Сегодня, 16:08 Категория: ГИБДД информирует 0 Дорожно-транспортное происшествие произошло у магазина «Маяк» в районе Ближней Дачи. Кыштымец 1988 года рождения сел за руль автомобиля ВАЗ-2110 в нетрезвом состоянии. Не так давно он уже был лишён права управления машиной в пьяном виде, за что так и не оплатил штраф в размере 30 000 рублей. Отъезжая с парковки магазина, он не уступил имеющему преимущество водителю маршрутного такси, который двигался по главной дороге. В дорожно-транспортном происшествии пострадали только машины. А нарушителю придётся восстанавливать теперь не только свою «десятку», но и повреждённый «Ford Transit», машиной он управлял не имея оформленного полиса страхования ОСАГО. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, водителю ВАЗ-2110 за повторное нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, 480 часов общественных работ или срок лишения свободы до трёх лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить