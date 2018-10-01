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В Кыштыме ученик автошколы не сдал экзамен на водительские права из-за водителя иномарки

Автор: КР от Сегодня, 15:19 Категория: ГИБДД информирует

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Водитель автомобиля узбекского производства «Daewoo Nexia», проживающий в Кыштыме, не выбрав правильную дистанцию, врезался в учебный автомобиль кыштымской автошколы. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Челябинская.

 

В учебной машине находились инструктор 1981 года рождения и курсант автошколы 2001 года рождения. Второй в момент столкновения выполнял задачу практической части экзамена на получения водительских прав – разворот.

 

Водитель «Дэу» привлечён к административной ответственности. Проведение экзамена в автошколе было прекращено. Теперь этому курсанту придётся пересдавать экзамен по вождению.


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