В Кыштыме ученик автошколы не сдал экзамен на водительские права из-за водителя иномарки Автор: КР от Сегодня, 15:19 Категория: ГИБДД информирует 0 Водитель автомобиля узбекского производства «Daewoo Nexia», проживающий в Кыштыме, не выбрав правильную дистанцию, врезался в учебный автомобиль кыштымской автошколы. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Челябинская. В учебной машине находились инструктор 1981 года рождения и курсант автошколы 2001 года рождения. Второй в момент столкновения выполнял задачу практической части экзамена на получения водительских прав – разворот. Водитель «Дэу» привлечён к административной ответственности. Проведение экзамена в автошколе было прекращено. Теперь этому курсанту придётся пересдавать экзамен по вождению. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить