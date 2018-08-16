В Кыштыме лесовоз оставил без газа два района города Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера вечером без газоснабжения остались потребители районов Дальней и Ближней Дачи из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего напротив дома № 2 на улице Пеньковка. Лесовоз повредил газовую опору воздушного типа D-219 миллиметров. Как пояснил водитель лесовоза прибывшим на место инспекторам ГИБДД, у его «Урала» из-за технической неисправности самопроизвольно поднялся манипулятор. Аварийная бригада филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме заменила две опоры и 22 метра газопровода высокого давления. Ремонтные работы были закончены лишь сегодня в семь часов утра. Всего на устранение последствий аварии привлекались 39 человек, в том числе восемь сотрудников МЧС, и 14 единиц техники. Сейчас проводится поэтапное подключение потребителей к газоснабжению. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Мария Ширяева Вчера, 13:48 Группа: Посетители Регистрация: 16.08.2018 Статус: 2 комментария 0 публикаций нет такой организации "Газком" 0