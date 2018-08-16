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В Кыштыме лесовоз оставил без газа два района города

Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера вечером без газоснабжения остались потребители районов Дальней и Ближней Дачи из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего напротив дома № 2 на улице Пеньковка. Лесовоз повредил газовую опору воздушного типа D-219 миллиметров.

 

Как пояснил водитель лесовоза прибывшим на место инспекторам ГИБДД, у его «Урала» из-за технической неисправности самопроизвольно поднялся манипулятор.

 

Аварийная бригада филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме заменила две опоры и 22 метра газопровода высокого давления. Ремонтные работы были закончены лишь сегодня в семь часов утра. Всего на устранение последствий аварии привлекались 39 человек, в том числе восемь сотрудников МЧС, и 14 единиц техники.

 

Сейчас проводится поэтапное подключение потребителей к газоснабжению.


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нет такой организации "Газком"
 
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