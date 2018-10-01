В Кыштыме шестиклассник приезжает в школу на скутере

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: ГИБДД информирует

Госавтоинспекторы подвели итоги нынешнего мотовелосезона. За минувшее лето кыштымские дети-велосипедисты девять раз нарушили Правила дорожного движения.

Кроме того, с начала года инспекторы ДПС выписали восемь постановлений в отношении несовершеннолетних мотоциклистов. Ещё пятеро подростков разъезжали по улицам города на автомобилях, а трое перешли дорогу в неположенном месте. Всем нарушителям – по 16 и 17 лет.

– В завершение этого сезона мы проводим беседы с детьми и их родителями во всех школах Кыштымского городского округа, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Например, на днях я напомнила ученикам второй средней школы, что для управления любым скутером или мопедом, независимо от объёма двигателя, требуется водительское удостоверение категории «М».

Получить такую категорию могут лица старше 16 лет – для этого им необходимо пройти обучение в автошколе. Если они уже достигли совершеннолетия и сдали экзамен на право управления, например, легковым автомобилем, то категория «М» открывается автоматически.

– Удивительно, что не только школьники, но и многие взрослые не знают об этих правилах, – говорит Бэлла Завалий. – С четырьмя учениками второй средней школы, в том числе и с шестиклассником, я провела индивидуальные беседы – они приезжают в школу на скутерах, хотя им ещё нет 16 лет.

Между тем, региональная статистика ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние велосипедисты и водители мопедов, неутешительна. Только в мае и июне в Челябинской области в аварии попали 11 детей на велосипедах и два – на мототехнике. Один ребёнок погиб, 13 получили ранения. В Кыштыме таких дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.