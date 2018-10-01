В Кыштыме шестиклассник приезжает в школу на скутере Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: ГИБДД информирует 0 Госавтоинспекторы подвели итоги нынешнего мотовелосезона. За минувшее лето кыштымские дети-велосипедисты девять раз нарушили Правила дорожного движения. Кроме того, с начала года инспекторы ДПС выписали восемь постановлений в отношении несовершеннолетних мотоциклистов. Ещё пятеро подростков разъезжали по улицам города на автомобилях, а трое перешли дорогу в неположенном месте. Всем нарушителям – по 16 и 17 лет. – В завершение этого сезона мы проводим беседы с детьми и их родителями во всех школах Кыштымского городского округа, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Например, на днях я напомнила ученикам второй средней школы, что для управления любым скутером или мопедом, независимо от объёма двигателя, требуется водительское удостоверение категории «М». Получить такую категорию могут лица старше 16 лет – для этого им необходимо пройти обучение в автошколе. Если они уже достигли совершеннолетия и сдали экзамен на право управления, например, легковым автомобилем, то категория «М» открывается автоматически. – Удивительно, что не только школьники, но и многие взрослые не знают об этих правилах, – говорит Бэлла Завалий. – С четырьмя учениками второй средней школы, в том числе и с шестиклассником, я провела индивидуальные беседы – они приезжают в школу на скутерах, хотя им ещё нет 16 лет. Между тем, региональная статистика ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние велосипедисты и водители мопедов, неутешительна. Только в мае и июне в Челябинской области в аварии попали 11 детей на велосипедах и два – на мототехнике. Один ребёнок погиб, 13 получили ранения. В Кыштыме таких дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить