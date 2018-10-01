В Кыштыме школьница села за руль после застолья с друзьями Автор: КР от Вчера, 10:29 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера днём бдительные жители нашего города сообщили в полицию о том, что по Кыштыму на ВАЗ-21134 разъезжают подростки. Инспекторы ДПС остановили машину на автодороге в районе озера Анбаш. – За рулём находилась 17-летняя ученица вечерней школы, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Мать нарушительницы пояснила полицейским, что накануне вечером отпустила дочь на день рождения к друзьям с ночёвкой у подруги. Автомобиль принадлежит знакомому школьницы. Но с места задержания его забрал другой молодой человек, вписанный в страховку. Материалы по данному факту будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. За езду без водительских прав и отказ от прохождения освидетельствования школьнице грозит штраф в 30 тысяч рублей. Как стало известно сайту «КР», она состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних кыштымской полиции. С начала года в Кыштымском городском округе полицейские зарегистрировали шесть случаев управления транспортными средствами подростками 16-17 лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить