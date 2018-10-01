В Кыштыме школьница села за руль после застолья с друзьями

Автор: КР от Вчера, 10:29 Категория: ГИБДД информирует

Вчера днём бдительные жители нашего города сообщили в полицию о том, что по Кыштыму на ВАЗ-21134 разъезжают подростки. Инспекторы ДПС остановили машину на автодороге в районе озера Анбаш.

– За рулём находилась 17-летняя ученица вечерней школы, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.

Мать нарушительницы пояснила полицейским, что накануне вечером отпустила дочь на день рождения к друзьям с ночёвкой у подруги.

Автомобиль принадлежит знакомому школьницы. Но с места задержания его забрал другой молодой человек, вписанный в страховку.

Материалы по данному факту будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. За езду без водительских прав и отказ от прохождения освидетельствования школьнице грозит штраф в 30 тысяч рублей. Как стало известно сайту «КР», она состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних кыштымской полиции.

С начала года в Кыштымском городском округе полицейские зарегистрировали шесть случаев управления транспортными средствами подростками 16-17 лет.