» » Житель Кыштыма, в чью иномарку врезался УАЗ, забыл застраховать свой автомобиль

Житель Кыштыма, в чью иномарку врезался УАЗ, забыл застраховать свой автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера утром во дворе многоквартирного дома на улице Бажова 38-летний водитель внедорожника УАЗ решил уступить дорогу движущейся навстречу «Газели». Мужчина вывернул руль направо, но не рассчитал габариты своего транспортного средства и врезался в припаркованную «Тойоту».

 

Владельцем иномарки оказался 52-летний инженер производственного объединения «Маяк». Теперь ему предстоит отремонтировать задний бампер, фару, крыло и крышку бензобака пострадавшего автомобиля.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, вопрос о возмещении ущерба автомобилисты будут решать в гражданском порядке. Водитель «Тойоты» признался полицейским, что его «японец» не застрахован – о получении полиса ОСАГО он попросту забыл.


Комментарии:

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  • Регистрация: 3.11.2011
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Что название статьи, что текст, кроме недоумения ничего не вызывает, полный сумбур в мыслях писавшего.
И как при такой писанине Кыштымка вошла в десятку лучших газет области.((((
Кстати, статья про грузовик и переезд из той же "оперы".
 
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