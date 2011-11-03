Житель Кыштыма, в чью иномарку врезался УАЗ, забыл застраховать свой автомобиль Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера утром во дворе многоквартирного дома на улице Бажова 38-летний водитель внедорожника УАЗ решил уступить дорогу движущейся навстречу «Газели». Мужчина вывернул руль направо, но не рассчитал габариты своего транспортного средства и врезался в припаркованную «Тойоту». Владельцем иномарки оказался 52-летний инженер производственного объединения «Маяк». Теперь ему предстоит отремонтировать задний бампер, фару, крыло и крышку бензобака пострадавшего автомобиля. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, вопрос о возмещении ущерба автомобилисты будут решать в гражданском порядке. Водитель «Тойоты» признался полицейским, что его «японец» не застрахован – о получении полиса ОСАГО он попросту забыл. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Сегодня, 11:29 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 260 комментариев 0 публикаций Что название статьи, что текст, кроме недоумения ничего не вызывает, полный сумбур в мыслях писавшего. И как при такой писанине Кыштымка вошла в десятку лучших газет области.(((( Кстати, статья про грузовик и переезд из той же "оперы". +1