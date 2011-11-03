Житель Кыштыма, в чью иномарку врезался УАЗ, забыл застраховать свой автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: ГИБДД информирует

Вчера утром во дворе многоквартирного дома на улице Бажова 38-летний водитель внедорожника УАЗ решил уступить дорогу движущейся навстречу «Газели». Мужчина вывернул руль направо, но не рассчитал габариты своего транспортного средства и врезался в припаркованную «Тойоту».

Владельцем иномарки оказался 52-летний инженер производственного объединения «Маяк». Теперь ему предстоит отремонтировать задний бампер, фару, крыло и крышку бензобака пострадавшего автомобиля.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, вопрос о возмещении ущерба автомобилисты будут решать в гражданском порядке. Водитель «Тойоты» признался полицейским, что его «японец» не застрахован – о получении полиса ОСАГО он попросту забыл.