В Кыштыме пешеходы остаются лидерами по нарушению Правил дорожного движения

Автор: КР от Вчера, 14:20 Категория: ГИБДД информирует

С начала года 443 человека пересекли улицы нашего города в неположенных местах. По действующему законодательству, таких нарушителей наказывают предупреждением или штрафом в 500 рублей.

За девять месяцев этого года дорожные полицейские остановили 124 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам, хотя те пересекали проезжую часть по «зебре». Каждого нарушителя оштрафовали на сумму от 1500 до 2500 тысяч рублей.

– С начала года в Челябинской области произошло 843 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В этих авариях погибло 77 человек, 800 получили ранения.

Что касается Кыштыма, то в нашем городе за тот же период зарегистрировано восемь подобных ДТП, и три из них случились по вине пешеходов.

В качестве профилактики таких аварий в среду, 10 октября, инспекторы ДПС проведут профилактический рейд вблизи пешеходных переходов. Группы нарядов будут дежурить в вечернее время.