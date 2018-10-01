В Кыштыме штрафуют водителей, не поставивших автомобили на учёт Автор: КР от Вчера, 11:00 Категория: ГИБДД информирует 0 С начала этого года вынесено уже 96 постановлений о штрафах за несвоевременную постановку на учёт автомобилей. Вчера житель Озёрска обратился в кыштымский отдел ГИБДД, чтобы зарегистрировать ВАЗ 21099. Выяснилось, что машина была куплена 30 августа этого года, а по правилам для постановки на учёт транспортного средства отводится десять дней. Теперь озерчанину придётся заплатить штраф. – После того, как бывший владелец снимает с учёта автомобиль, а покупатель не заявляет своевременно права на транспорт, то регистрационные номера попадают в базу розыска, – пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – После этого новому владельцу придётся оформлять новые номера и платить штраф. Для физических лиц сумма составляет от полутора до двух тысяч рублей, для должностных – от двух до трёх тысяч, а юридические лица должны заплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить