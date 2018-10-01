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В Кыштыме штрафуют водителей, не поставивших автомобили на учёт

Автор: КР от Вчера, 11:00 Категория: ГИБДД информирует

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С начала этого года вынесено уже 96 постановлений о штрафах за несвоевременную постановку на учёт автомобилей.

 

Вчера житель Озёрска обратился в кыштымский отдел ГИБДД, чтобы зарегистрировать ВАЗ 21099. Выяснилось, что машина была куплена 30 августа этого года, а по правилам для постановки на учёт транспортного средства отводится десять дней. Теперь озерчанину придётся заплатить штраф.

 

– После того, как бывший владелец снимает с учёта автомобиль, а покупатель не заявляет своевременно права на транспорт, то регистрационные номера попадают в базу розыска, – пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – После этого новому владельцу придётся оформлять новые номера и платить штраф.

 

Для физических лиц сумма составляет от полутора до двух тысяч рублей, для должностных – от двух до трёх тысяч, а юридические лица должны заплатить от пяти до десяти тысяч рублей.

 


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