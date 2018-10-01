В Кыштыме пьяный водитель врезался на своём автомобиле в иномарку Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера около шести вечера в полицию позвонила жительница микрорайона Нижнего Кыштыма. Из окна своей квартиры она увидела, как водитель «десятки» врезался в припаркованный у дома на Соплякова, 1 «Фольксваген Поло». Нарушитель смял иномарке всю правую часть. – Спустя пять минут тот же автомобилист повредил пешеходное ограждение на улице Чернышевского, 6, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. Прибывшие на место дорожные полицейские зафиксировали, что мужчина был изрядно пьян. За езду в нетрезвом виде ему грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 000 рублей. Ещё от 5000 до 10000 рублей ему придётся заплатить за порчу ограждения. За 30-летний стаж вождения житель Кыштыма, работающий крановщиком в Челябинске, всего несколько раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В 2009 году он посадил за руль своего авто пьяного водителя, а в 2004-м и 2013-м переходил дорогу в неположенном месте. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить