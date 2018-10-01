В Кыштыме пьяный водитель врезался на своём автомобиле в иномарку

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около шести вечера в полицию позвонила жительница микрорайона Нижнего Кыштыма. Из окна своей квартиры она увидела, как водитель «десятки» врезался в припаркованный у дома на Соплякова, 1 «Фольксваген Поло». Нарушитель смял иномарке всю правую часть.

– Спустя пять минут тот же автомобилист повредил пешеходное ограждение на улице Чернышевского, 6, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.

Прибывшие на место дорожные полицейские зафиксировали, что мужчина был изрядно пьян. За езду в нетрезвом виде ему грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 000 рублей. Ещё от 5000 до 10000 рублей ему придётся заплатить за порчу ограждения.

За 30-летний стаж вождения житель Кыштыма, работающий крановщиком в Челябинске, всего несколько раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В 2009 году он посадил за руль своего авто пьяного водителя, а в 2004-м и 2013-м переходил дорогу в неположенном месте.