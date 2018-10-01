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В Кыштыме пьяный водитель доездился до уголовной статьи

Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: ГИБДД информирует

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В Кыштыме около дома 78 на улице Свердлова сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2115, за рулём которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

 

В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже трижды лишался водительских прав.

 

– Свою карьеру нарушителя житель Кыштыма начал в 2005 году, когда был ещё пешеходом, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – А затем мужчина взял в привычку ездить за рулём в нетрезвом виде. Его лишали водительских прав в 2006, 2007, 2016 годах.

 

За очередное серьёзное нарушение в этом году ему грозит уголовная ответственность и наказание в виде крупного штрафа, обязательных или принудительных работ, либо лишения свободы.

 

Мужчина проживает в Кыштыме, ему 35 лет, он нигде не работает.

 


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