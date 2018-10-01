В Кыштыме пьяный водитель доездился до уголовной статьи Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: ГИБДД информирует 0 В Кыштыме около дома 78 на улице Свердлова сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2115, за рулём которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже трижды лишался водительских прав. – Свою карьеру нарушителя житель Кыштыма начал в 2005 году, когда был ещё пешеходом, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – А затем мужчина взял в привычку ездить за рулём в нетрезвом виде. Его лишали водительских прав в 2006, 2007, 2016 годах. За очередное серьёзное нарушение в этом году ему грозит уголовная ответственность и наказание в виде крупного штрафа, обязательных или принудительных работ, либо лишения свободы. Мужчина проживает в Кыштыме, ему 35 лет, он нигде не работает. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить