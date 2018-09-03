Более ста жителей Кыштыма имеют задолженность по штрафам ГИБДД свыше десяти тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: ГИБДД информирует

В Кыштымском городском округе 110 человек имеют задолженность по оплате штрафов ГИБДД свыше 10 000 рублей. В их числе двое иностранных граждан. Госавтоинспекторами направлено ходатайство о нежелательном пребывании данных лиц на территории Российской Федерации.



Большинству должников, имеющим в собственности транспортные средства, судебные приставы наложили арест на любые действия с автомобилями.



Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, за неуплату этих штрафов 28 человек не смогут выехать за границу. Девятерым судебные приставы наложили арест на право пользования водительскими удостоверениями на определённый срок.



С начала 2018 года госавтоинспекторами были остановлены 185 водителей, которые имели неоплаченные штрафы. В отношении них следовало наказание в виде его удвоения, административного ареста или общественных работ.



Напоминаем, что согласно пункту 1 примечания 3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ граждане могут оплатить выписанный штраф с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента получения постановления о его наложении.