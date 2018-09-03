В Кыштыме госавтоинспекторы задержали водителя, проигнорировавшего указание сотрудников каслинского ГИБДД остановиться

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: ГИБДД информирует

Вчера ранним утром кыштымские госавтоинспекторы на 73 километре дороги Кыштым – Карбаш – Миасс остановили автомобиль ВАЗ-2109. Им управлял мужчина 1984 года рождения из села Куваши, что под Златоустом. Ранее водитель проигнорировал указание сотрудников каслинского ГИБДД остановиться.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, от мужчины исходил запах алкоголя, а речь его была нарушена. Автомобиль принадлежал не ему. Кроме того, нарушитель вообще не имел прав на управление транспортными средствами.

По административным статьям ГИБДД мужчина привлекался 12 раз. Всегда – за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительских прав. Он ранее судим, имеет целый букет различных уголовных правонарушений.

Сейчас он находится в комнате для задержанных в административном порядке, ожидая решения суда. За отказ выполнить требования сотрудников ГИБДД ему грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 000 рублей. Автомобиль находится на штрафстоянке.