В Кыштыме госавтоинспекторы проведут два рейда в течение двух суток

Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: ГИБДД информирует

Завтра в утренние часы возле образовательных учреждений Кыштымского городского округа будут дежурить наряды дорожно-постовой службы. Они проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей. При этом внимание будет уделено и состоянию водителей.

Напомним, в начале сентября в ходе такого же рейда был задержан водитель такси, который привёз детей в школу, будучи в нетрезвым.

Всего с начала 2018 года за нарушения перевозки детей был составлен 131 административный протокол.

Также напоминаем, что с 12 июля прошлого года дети до 12 лет могут ездить на переднем сиденье исключительно в автокресле или автолюльке. На заднем сиденье специальное удерживающее устройство обязательно лишь до семи лет. В случае выявленных нарушений госавтоинспекторы выпишут штраф в размере 3000 рублей.

А в течение четверга сотрудники ГИБДД проведут рейды и возле пешеходных переходов Кыштыма. С начала этого года наказано 118 водителей, которые не пропустили пешеходов.