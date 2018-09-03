В Кыштыме госавтоинспекторы проведут два рейда в течение двух суток Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: ГИБДД информирует 0 Завтра в утренние часы возле образовательных учреждений Кыштымского городского округа будут дежурить наряды дорожно-постовой службы. Они проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей. При этом внимание будет уделено и состоянию водителей. Напомним, в начале сентября в ходе такого же рейда был задержан водитель такси, который привёз детей в школу, будучи в нетрезвым. Всего с начала 2018 года за нарушения перевозки детей был составлен 131 административный протокол. Также напоминаем, что с 12 июля прошлого года дети до 12 лет могут ездить на переднем сиденье исключительно в автокресле или автолюльке. На заднем сиденье специальное удерживающее устройство обязательно лишь до семи лет. В случае выявленных нарушений госавтоинспекторы выпишут штраф в размере 3000 рублей. А в течение четверга сотрудники ГИБДД проведут рейды и возле пешеходных переходов Кыштыма. С начала этого года наказано 118 водителей, которые не пропустили пешеходов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить