В Кыштыме грузовой автомобиль стал причиной отключения электричества

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: ГИБДД информирует

Вчера водитель автомобиля «Камаз» не справился с управлением и повредил три опоры линий электропередач по улице Куйбышева. В результате жители района Нижнего Кыштыма остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения продлятся сегодня до позднего вечера.

– Водитель не рассчитал безопасную скорость движения и автомобиль с прицепом, в котором находились плиты, откатился назад, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – Машина повредила не только опоры, но и заборы у двух домов по улице Профсоюзная. Их восстановление оплатит страховая компания.

Водителю грозят два штрафа. Один из них в сумме одной тысячи рублей за то, что мужчина оставил место происшествия. Он уехал разгружать машину, а когда вернулся, на место уже прибыли сотрудники ГИБДД. Второй штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей за повреждение опоры линий электропередач.