В Кыштыме грузовой автомобиль стал причиной отключения электричества Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера водитель автомобиля «Камаз» не справился с управлением и повредил три опоры линий электропередач по улице Куйбышева. В результате жители района Нижнего Кыштыма остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения продлятся сегодня до позднего вечера. – Водитель не рассчитал безопасную скорость движения и автомобиль с прицепом, в котором находились плиты, откатился назад, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – Машина повредила не только опоры, но и заборы у двух домов по улице Профсоюзная. Их восстановление оплатит страховая компания. Водителю грозят два штрафа. Один из них в сумме одной тысячи рублей за то, что мужчина оставил место происшествия. Он уехал разгружать машину, а когда вернулся, на место уже прибыли сотрудники ГИБДД. Второй штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей за повреждение опоры линий электропередач. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить