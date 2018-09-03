В Кыштыме дорожные полицейские чувствуют пьяных водителей за версту Автор: КР от Вчера, 11:58 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера утром на Каслинском шоссе сотрудники ДПС задержали жителя Кыштыма 1971 года рождения. Он управлял автомобилем «Газель», при этом по всем признакам был пьян – он даже говорить толком не мог. – Мужчина прошёл освидетельствование на месте с помощью алкотестера, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – Результат оказался положительным – 1,94 промилле. При этом максимальный показатель, который фиксирует прибор, – 2 промилле. Нарушитель впервые попался пьяным за рулём. Его автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Самому ему теперь придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей и забыть о водительских правах до двух лет. А в ночь с субботы на воскресенье на улице Ленина дорожные полицейские остановили рецедивиста на «восьмёрке». Молодой человек 1995 года рождения тоже сел за руль в пьяном виде. Причём в марте 2016-го в отношении него уже было возбуждено уголовное дело за повторную пьяную езду. Тогда его наказали обязательными работами и лишением права управления транспортными средствами на 24 месяца. В апреле этого года юноша забрал из ГИБДД свои права, но принялся за старое. Теперь его ждёт очередное уголовное наказание. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить