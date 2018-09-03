В Кыштыме дорожные полицейские чувствуют пьяных водителей за версту

Автор: КР от Вчера, 11:58 Категория: ГИБДД информирует

Вчера утром на Каслинском шоссе сотрудники ДПС задержали жителя Кыштыма 1971 года рождения. Он управлял автомобилем «Газель», при этом по всем признакам был пьян – он даже говорить толком не мог.

– Мужчина прошёл освидетельствование на месте с помощью алкотестера, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – Результат оказался положительным – 1,94 промилле. При этом максимальный показатель, который фиксирует прибор, – 2 промилле.

Нарушитель впервые попался пьяным за рулём. Его автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Самому ему теперь придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей и забыть о водительских правах до двух лет.

А в ночь с субботы на воскресенье на улице Ленина дорожные полицейские остановили рецедивиста на «восьмёрке». Молодой человек 1995 года рождения тоже сел за руль в пьяном виде. Причём в марте 2016-го в отношении него уже было возбуждено уголовное дело за повторную пьяную езду.

Тогда его наказали обязательными работами и лишением права управления транспортными средствами на 24 месяца. В апреле этого года юноша забрал из ГИБДД свои права, но принялся за старое. Теперь его ждёт очередное уголовное наказание.